شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يؤكد دعم الجيش الليبي للحكومة المؤقتة الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، لرئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي، أن القوات المسلحة تدعم التداول السلمي للسلطة، فيما أعلن موقع «مليتاري رادار» الإيطالي أنه رصد تواصل الانتهاكات العسكرية التركية باتجاه الأراضي الليبية.

وأكد حفتر، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الجديد فور وصوله إلى بنغازي، دعم عملية السلام والسعي للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات. وشدد أيضاً على دعم المجلس الرئاسي الليبي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية، التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم.

ووصل المنفي، الخميس، إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي في أول زيارة رسمية له، وكان في استقباله، قيادات عسكرية ومدنية ومشايخ وأعيان من الشرق الليبي.

وكانت بنغازي المحطة الأولى للمنفي فور عودته من أثينا محل إقامته السابق، لما لها من أهمية ومكانة خاصة لدى الليبيين، خاصة أنها عاصمة البلاد الثانية وفقاً لدستور الاستقلال، ورمز الصمود في مواجهة الإرهاب. وبعد زيارة المنفي لبنغازي، هناك زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة الليبية الجديد عبدالحميد دبيبة، حسبما أعلنت وكالة «نوفا» الإيطالية. وقالت إن دبيبة سيتوجه لمدينة بنغازي خلال الأسابيع المقبلة، فيما لم يتضح بعد برنامج زيارته للمدينة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الجديد، في تصريحات أنه «بدأ رحلة العمل من أجل توحيد ليبيا ولمّ شمل الأهل». وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «نبدأ رحلة العمل من أجل الوطن ووحدته، وسلامة أراضيه، ولم شمل أهلنا في كل ربوع ليبيا»، مطالباً الجميع بتحمل مسؤولياتهم، والرقي إلى مستوى التحديات والتطلعات. وأكد المنفي أنه «يحل ضيفاً على مدينة بنغازي، بهدف تحقيق وحدة البلاد، والمصالحة الحقيقية، والتعاون مع الجميع لرفع المعاناة عن المواطن»، موضحاً أنه «بدأ رحلة العمل من أجل وحدة ليبيا، ولم شمل كافة الليبيين في كل ربوع البلاد».

من جانب آخر، كشف الموقع العسكري الإيطالي «مليتاري رادار» المتخصص في رصد حركة الطيران العسكري، أنه رصد الخميس، رحلة للقوات الجوية التركية بين إسطنبول وليبيا، ليؤكد بذلك استمرار الجسر الجوي من تركيا إلى الغرب في ليبيا. وأوضح الموقع أن طائرة إيرباص غادرت إلى غرب ليبيا (Al-Watiya AB أو مصراتة).

وتتواصل انتهاكات الأجواء الليبية منذ عام 2011، حيث تحلق طائرات مختلف الدول في ليبيا بعضها يقوم بمهمات استطلاع وأخرى تقوم بمهمات عسكرية. وكانت أنقرة قد سارعت إلى السيطرة على قاعدة عقبة بن نافع «الوطية» الجوية فور سقوطها، وخروج قوات الجيش منها قبل عدة أشهر. (وكالات)