شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والإبعاد لإفريقية سرقت زائراً واعتدت عليه والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

دانت محكمة الجنايات في دبي فتاة إفريقية (23 عاماً) في قضية سرقة 500 درهم من زائر عربي بالإكراه والاعتداء عليه بعد استدراجه من قبل المدانة وآخرين إلى مركز تدليك وهمي، حيث قضت بحبسها عامين وتغريمها 500 درهم والإبعاد عن الدولة بعد قضاء محكوميتها.

وحسب أوراق القضية تقدم المجني عليه ببلاغ لدى الشرطة يفيد بتعرضه للاعتداء والاحتجاز من قبل المدانة وثلاثة رجال من جنسيتها.

وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة بأن المدانة استدرجته إلى شقة فندقية، حيث زعمت بعد تواصله معها عبر موقع للتواصل الاجتماعي أنها تعمل في مركز للتدليك، وبعد وصوله إلى المكان المحدد تم الاعتداء عليه وسرقة 500 درهم من محفظته إضافة إلى هاتفه، ثم تم احتجازه لمدة 40 دقيقة في المكان ذاته.