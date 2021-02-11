شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن نهيان: إنجاز تاريخي للأمة العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الشيخ محمد بن نهيان بن ركاض إن التاسع من فبراير 2021 يوم غير عادي، حققت فيه الإمارات إنجازاً تاريخياً باسم الأمة العربية، حيث حقق «مسبار الأمل» حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بالوصول إلى الفضاء.

وأضاف أن المسبار مشروع إماراتي رائد نجح في التغلب على العديد من التحديات وتحقيق الإنجازات، فهو أول مسبار يقدم صورة كاملة عن الغلاف الجوي للمريخ وطبقاته ويرسل رسالة أمل إلى شعوب العالم، كما يساهم في إحياء التراث العربي الغني في مجال العلوم.