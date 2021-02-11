شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات مصر من الفول السودانى إلى 15 مليون دولار فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الصادرات المصرية من الفول السوداني بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 15 مليون و768 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضى، مقابل 13 مليون و825 ألف دولار في شهر نوفمبر 2019، بزيادة بلغت نحو مليون و943 ألف دولار.

وجاءت الصادرات المصرية من الفول السوداني ضمن قائمة صادرات مصر من المواد الخام، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي بلغت قيمتها الاجمالية نحو 166 مليون و95 ألف دولار في نوفمبر الماضي، حيث ضمت القائمة كلا من صادرات البصل الطازج وبلغت قيمتها 10 ملايين و509 ألف دولار، يليها صادرات البطاطس وبلغت 320 ألف دولار، ثم صادرات البرتقال وبلغت قيمتها مليون و17 ألف دولار، والطماطم الطازجة بقيمة 4 ملايين و825 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا، صادرات الخضروات البقولية وبلغت قيمتها 3 ملايين و811 ألف دولار، بالإضافة إلى صادرات الليمون الحامض بقيمة 6 ملايين و549 ألف دولار، وصادرات الفواكه الطازجة بقيمة 26 مليون و36 ألف دولار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيـمة العجز فى الميزان التجارى تراجعا طفيفا لتصل إلى 3.3 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضى، مقابل 3.4 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت نحو 4.7٪، حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 11.2%، وبلغـت 2.2 مليار دولار نوفمبر الماضى، مقابل 2.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، كما تراجعت الواردات بنسبة 7.4%، وبلغت 5.5 مليار دولار خـلال شهر نوفمبر الماضى، مقابل 5.9 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.