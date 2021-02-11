شكرا لقرائتكم خبر عن أمستردام تقصي لندن عن عرش تداول الأسهم الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفيد بيانات نُشرت اليوم الخميس أن أمستردام حلت محل لندن لتصبح أكبر مركز لتداول الأسهم في أوروبا بعد أن انسحبت بريطانيا من السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي.

بلغت قيمة تداولات البورصات بالعاصمة الهولندية 9.2 مليار يورو (11.15 مليار دولار) يوميا في يناير كانون الثاني، مقارنة مع 8.6 مليار يورو للندن، بحسب بورصة مجلس شيكاجو لعقود الخيارات، التي تعمل في المدينتين.

وقالت البورصة إن المتوسط كان 17.5 مليار يورو يوميا في لندن على مدار 2020، وقد حلت فرانكفورت ثانية في ذلك العام بواقع 5.9 مليار يورو وكانت أمستردام في المركز السادس عند 2.6 مليار.

لطالما حذرت مدينة لندن من تداعيات الانسحاب من السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي دون خطوات احترازية ملائمة بخصوص معاملات الخدمات، ولاسيما المالية منها، والتي كانت تسهم بأكثر من عشرة بالمئة من حصيلة الضرائب البريطانية قبل الخروج من الاتحاد الأووربي.

وقالت هيئة الرقابة على الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي اليوم إنه لا رجعة عن نقل تداول الأسهم من لندن إلى الاتحاد نفسه.

يتمسك الاتحاد الأوروبي بأن يكون تداول الأسهم المقومة باليورو داخل الاتحاد الأوروبي - الذي انسحبت بريطانيا من سوقه الداخلية في أول يناير كانون الثاني.

لكن الفجوة قد تتقلص بعد أن استؤنف تداول الأسهم السويسرية في بريطانيا هذا الشهر. وبلغ متوسط تلك التداولات 250 مليون يورو ومن المتوقع أن يرتفع تدريجيا إلى مليار يورو يوميا - نفس مستواه قبل توقف تداول الأسهم السويسرية في لندن في يونيو حزيران 2019.