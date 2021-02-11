شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين إيهاب السيد محمد سالم مساعد لوزير السياحة والآثار للشئون المالية والإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قراراً بشغل إيهاب السيد محمد سالم وظيفة مساعد وزير السياحة والآثار للشئون المالية والإدارية لمدة عام بطريق الإعارة.

وسوف يكون من مهام منصبه الإشراف على كافة أعمال الشئون المالية والإدارية بالوزارة والجهات التابعة لها، وكل ما يسنده الوزير إليه من أعمال أخرى.

يذكر أن إيهاب سالم حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، بالاضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في عدة مجالات من بينها الشئون المالية والإدارية، وإعداد القادة، وإدارة الأزمات، والضرائب على الدخل.