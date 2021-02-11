شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ 14 عاما رغم جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام ابراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة معدلات التضخم فى تراجع مستمر منذ سنه ونصف ،بالاضافة إلى أنها حققت افضل أداء لها منذ 14 عاما وتراجعت لأدنى مستوى لها متوقعا مزيد من التراجع خلال الفترة القادمة على الرغم من أزمة كورونا،مؤكدا أن ثمار الاصلاح الاقتصادى وصلت الى الجميع .

وأرجع ابراهيم تراجع معدلات التضخم لمستويات قياسية الى تراجع اسعار السلع نتيجة عدة عوامل منها اتخاذ الدولة العديد من الاجراءات الاحترازية منذ بداية ازمة كورونا لدعم الاقتصاد،بالاضافة الى انخفاض اسعار الفائدة ادى الى خفض تكاليف الانتاج وساهم فى تحسين القوى الشرائية ،كما ادى الى زيادة الاستمارات الحكومية.

أضاف استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ان تراجع معدلات التضخم كان له تاثير ايجابى على سعر الصرف وعلى الرغم من ازمة كورونا لم نواجه اى ازمة فى النقد الاجنبى لا على العكس فانه فى ارتفاع مستمر .

واضاف ابراهيم ان من اسباب تراجع معدلات التضخم الى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة فى نوفمبر 2016، والذى ساعد مصر فى مواجه الاثار السلبية لجائحة كورونا وساهم فى الاستقرار المالى والنقدى وزيادة الاحتياطى النقدى .

وقد حقق معدل التضخم في مصر للعام 2019/2020 أفضل مستوياته منذ 14 عاماً، بعد انخفاضه إلى مستويات قياسية بلغت 5.7٪،فقد بلغ 5.7٪ مقارنة بـ13.9٪ في العام 2018/2019، و20.9٪ في العام 2017/2018، و23.5٪ في العام 2016/2017، و10.2٪ في العام 2015/2016، و10.9٪ في العام 2006/2007.