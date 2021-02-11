شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجيزة: حفظ الشكاوى المقدمة لوزارة التجارة ضد عضوية الحداد والرفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة الجيزة التجارية، حفظ الشكاوى التي باشرتها اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والصناعة والخاصة باسقاط عضوية كل من محمد صالح الحداد وأسامة الرفاعى أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الانتخابية 2019 – 2023 وذلك لعدم وجود أي ملاحظات او مخالفات تمس أي منهما.

وأشارت الغرفة في بيان لها، إلى أن الحداد والرفاعى يباشرا عملهما بمجلس الإدارة بصورة طبيعية بعد إعلان الوزارة حفظ الشكاوى نظرتها خلال العام الماضى.

كانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في سبتمبر الماضى عن تشكيل لجنة للفصل في عضوية عدد من أعضاء مجلس الادارة المنتخبين وانتهت إلى استمرار كل من محمد صالح الحداد وأسامة الرفاعى في عضويتهما بمجلس الادارة.