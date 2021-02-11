شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق منخفضا بعد 4 جلسات من الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس بعد أربع جلسات متوالية من الارتفاع، وذلك وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصعود أسواق الأسهم.



وكشفت بيانات حكومية ما أعلنته وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى 793 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 755 ألف طلب.



وكان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم" باول" قد تعهد بالإبقاء على السياسة النقدية الحالية دون تغيير إلى حين تعافي الاقتصاد بشكل كامل.



ولا تزال الأسواق في ترقب لما ستؤول إليه المناقشات بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي بشأن حزمة التحفيز المقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:18 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.9% أو ما يعادل 15.9 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1826.8 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1846.6 دولار وأقل سعر عند 1823.2 دولار.