شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 797 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سجلت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الخميس 11 فبراير 2021 تراجع بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر الآن 797 جنيها، وذلك على خلفية هبوط اونصة الذهب من 1840 إلي 1825 دولار حتي هذه اللحظة مع استمرار التداول على الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 سجل 797 جنيها.

عيار 24 سجل 911 جنيها.

عيار 18 سجل 684 جنيها.

الجنيه الذهب 6376 جنيها.

أونصة الذهب 1825 دولارا.

الذهب شهد تراجع ملحوظ على المستوى العالمي، إذ تعافى الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين، والذي بلغه في الجلسة السابقة وتسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في تثبيط الإقبال على المعدن الأصفر.

وقالت مارجريت يانج الإستراتيجية لدى ديلي فيكس "الدولار انتعش من المستوى المتدني الذي سجله، يفرض ذلك بعض الضغط على المعادن النفيسة، كما يضغط انخفاض السيولة بسبب عطلة العام الصيني الجديد أيضا على الأسعار.