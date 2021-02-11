اخبار اقتصاد اليوم.. التخطيط: 5.8 مليار جنيه قيمة الاستثمارات بالمنوفبة

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 11- 2 -2021 عددا من الأحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات الخليج 365 من بينها الآتى:-

وزير المالية: تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بالدخيلة وبورتوفيق نهاية مارسالدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك، يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

أضاف الوزير، خلال رئاسته لاجتماع اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة أعمال إنشاء المراكز اللوجستية بالموانئ والمنافذ الجمركية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أنه سيتم تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناءى الدخيلة وبورتوفيق نهاية مارس المقبل، وميناءى الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيه ٢٠٢١؛ وبذلك تغطى منظومة «النافذة الواحدة» أكثر من ٩٥٪ من إجمالى البضائع الواردة إلى مصر، وتكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.

الضرائب تعلن إتاحة إنشاء اسم مستخدم المرتبات على منظومة الإقرارات الضريبية

رضا عبد القادر

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه فى إطار التيسيرات التى تقدمها المصلحة للممولين لتقديم إقرارات المرتبات ( كسب العمل ) على منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية الحالية، تم إتاحة إمكانية إنشاء اسم مستخدم المرتبات والأجور، وبذلك لا يستطيع مستخدم باقي خدمات المنظومة من الدخول إلي خدمات المرتبات والأجور إلا من خلال الرقم السري الخاص بحساب المرتبات والأجور وكذلك لا يستطيع مستخدم المرتبات والأجور الدخول علي باقي خدمات المنظومة .

وذكر بيان لمصلحة الضرائب خطوات إنشاء اسم مستخدم المرتبات والأجور والتى تتمثل فى الدخول على حساب الممول من خلال تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم والرقم السرى، ثم يتم الضغط علي خانة حسابي الموجوده ضمن التابات التى تظهر أعلي الشاشة، فتظهر قائمة مختصره ، يتم إختيار خانة إنشاء / تعديل الحساب الخاص بالمرتبات والأجور، فتظهر شاشة يتم خلالها إدخال كلمة المرور ، وإعادة كلمة المرور ، ثم يتم الضغط علي تابة إرسال كود تأكيد البريد الإلكترونى، يتم الذهاب إلي البريد الإلكتروني المسجل علي المنظومة للوصول إلي أسم المستخدم الخاص بالمرتبات وما في حكمها، وكود التأكيد ، ثم يتم الرجوع إلي الشاشة السابقة، ويتم إدخال كود التأكيد ثم الضغط علي تاب تعديل ، تظهر شاشة مذكور بها تم إنشاء / تعديل الحساب بنجاح.

"المركزي" يطلق مبادرة لإلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت

البنك المركزى أرشيفية

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2021 إطلاق مبادرة لإلغاء كافة الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من القطاع الخاص لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2021، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع التحول للاقتصاد الرقمي، والتوسع في استخدام نظم الدفع الإلكترونية،.

وتأتي المبادرة استمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وحرصاً على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

الإسكان: مد فترة تلقى طلبات حائزى الأراضى بتعديل كردون مدينة الشروق حتي 30 يونيو

الدكتور عاصم الجزار

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تقرر مد فترة تلقى طلبات حائزى الأراضي فى نطاق القرار الجمهوري رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق، لتحديد رغبتهم في كيفية تحصيل مستحقات الدولة، سواء كانت عينية أو نقدية، وتقديم سند الملكية أو سند التواجد، وذلك حتى 30 يونيو المقبل.

وأضاف المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه يتم تقديم الطلبات بمقر جهاز مدينة الشروق، ويتم استقبال 30 طلبا بحد أقصى فى اليوم، وبأسبقية الحضور، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع تزاحم وتكدس المواطنين.

"الهجرة والتخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط

توافقت وزارتي الهجرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية على إطلاق مبادرة جديدة تحت شعار "أصلك الطيب" ، بهدف لإشراك المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، من منطلق التنسيق بين كافة المبادرات المجتمعية ووضعها تحت بوطقة واحدة لتعظيم أوجه الاستفادة منها في هذه إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تحديد 10 مشروعات بالقرى المستهدفة يمكن للمصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بالمبادرة، توجيه الدعم لها، كذلك العمل على إدراج عدد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، ضمن القرى المستهدفة للتطوير في مبادرة "حياة كريمة".

وذلك خلال الاجتماع الذى عقدته السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية، اجتماعا مطولا لمناقشة التطورات في ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، وبحث مزيد من التعاون والتنسيق في هذه الملفات خلال الفترة المقبلة تحت مظلة المبادرات الرئاسية، وذلك بحضور ومشاركة وفد من الوزارتين.

التخطيط: 5.8 مليار جنيه قيمة الاستثمارات لمحافظة المنوفية فى 20/2021

الدكتورة هالة السعيد

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة المنوفية للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، ولذلك ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 على الاستثمار العام في البنية الاساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين في كافة أنحاء مصر، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجني ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصرية.

القابضة للسياحة وتوابعها تحقق 501 مليون جنيه أرباحًا رغم تداعيات كورونا

أرشيفية

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2019/2020.

واستعرضت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق تقرير مجلس الإدارة عن عام 2019/2020، والذي أظهر أن إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة بلغت نحو 2.8 مليار جنيه بمعدل انخفاض 28%، وصافي الربح بلغ 501 مليون جنيه بمعدل انخفاض 49% عن العام المالي 2018/2019، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا على أنشطة السياحة والطيران والتجارة، والتي تمثل الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة، التي حققت جميعها أرباحًا على الرغم من تأثرها سلبًا بأزمة فيروس كورونا.

وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة للشركات التابعة للشركة القابضة في العام المالي 2019/2020 نحو 363 مليون جنيه لاستكمال مشروعات تطوير عدد من الفنادق التاريخية والمعاصرة مثل قصر مينا هاوس، فندق ماريوت القاهرة، فندق سيسل بالإسكندرية، فندق سويس إن العريش، فندق كونتيننتال، فندق سفير دهب، فندقي رومانس وبورسعيد، وتطوير منطقة المعمورة الشاطئ، ومشروع التحول الرقمي ERP.

أسعار الذهب اليوم الخميس 11 -2- 2021 فى مصر

ذهب - أرشيفية

ننشر آخر مستجدات أسعار الذهب اليوم الخميس 11 فبراير 2021 بعد استقرار سعر المعدن الأصفر عند 802 جنيه للجرام، من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، مع ارتفاع طفيف فى سعر المعدن عالميا وهو ما يمكن أن تظهر آثاره خلال الساعات القليلة القادمة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 916.5 جنيه.

عيار 21 سجل 802 جنيهات.

عيار 18 سجل 687.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6416 جنيها.

أونصة الذهب 1840 دولار.