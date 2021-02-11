980 مليونا أرباح السعودي للاستثمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح البنك السعودي للاستثمار إلى 980 مليون ريال خلال 2020 مقابل 239 مليون ريال خلال 2019 بنسبة نمو 310%. وأظهرت النتائج المالية للبنك أن إجمالي ربح العمليات بلغ 2.85 مليار ريال مقابل 2.81 مليار ريال خلال 2019 بنمو 0.99%. فيما بلغ صافي دخل العمولات الخاصة التمويل والاستثمارات 2.32 مليار ريال مقابل 2.27مليار ريال بارتفاع 2%. وبلغت ربحية السهم 1.28ريال مقابل 0.17 ريال خلال 2019. وبلغت ربحية السهم 1.28ريال مقابل 0.17 ريال خلال 2019. وأرجع البنك الارتفاع في صافي الربح خلال 2020 مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة 310% نتجت بشكل رئيس من الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات، وذلك نتيجة الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، وإيجار ومصاريف مبان، قابله ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء، ومخصصات الزكاة وضريبة الدخل.

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