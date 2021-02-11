إطلاق «مدينتي» لإدارة النفايات ومعدات المشاريع في جدة

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وأوضح مدير عام مركز (مدينتي) عبدالله الغامدي، أن منصة (مدينتي) ستشمل الرقابة على حركة منظومة المعدات الكبيرة والثقيلة داخل مدينة جدة لمشروعات البنية التحتية والمشروعات الريادية، وستوفر ميزة متابعة الخطط التشغيلية وإصدار تقارير التفتيش الميدانية الكترونيا، بما في ذلك جدولة أعمال المراقبين ورصد المخالفات وفق الأنظمة واللوائح البلدية الخاصة بمنع التلوث البيئي والرمي العشوائي، مع إحكام الرقابة والفرز من المصدر والتخلص الآمن ومنع نقل النفايات إلى المردم بشكل عشوائي، وإغلاق المرادم العشوائية بالمحافظة، إضافة لتوجيه ناقلي النفايات الخطرة لمجمع محطات المعالجة بالجحفة في محافظة رابغ مع تعزيز الوعي الكافي لدى منتجي النفايات.يذكر أن منصة (مدينتي) تتضمن أتمتة كاملة لإجراءات العمل، حيث جرى ربطها بنظام رخص البناء والرخص التجارية ورخص التشغيل وأنظمة الرقابة المتعلقة بالنفايات المعمول بها في أمانة جدة، بجانب ربطها بعدد من الجهات المعنية في المحافظة.
منصة (مدينتي):
الأهداف:
- الرقابة على حركة منظومة المعدات الكبيرة والثقيلة داخل جدة.
- متابعة الخطط التشغيلية وإصدار تقارير التفتيش الميدانية الكترونيا.
- جدولة أعمال المراقبين ورصد المخالفات وفق أنظمة منع التلوث البيئي.
- إحكام الرقابة والفرز من المصدر والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات.
- منع نقل النفايات إلى المردم بشكل عشوائي وإغلاق المرادم العشوائية بالمحافظة.
- توجيه ناقلي النفايات الخطرة لمجمع محطات المعالجة بالجحفة في محافظة رابغ.
أنظمة وجهات مربوطة مع منصة (مدينتي):
- رخص البناء
- الرخص التجارية
- رخص التشغيل
- أنظمة الرقابة المتعلقة بالنفايات
- عدد من الجهات المعنية في المحافظة
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