شكرا لقرائتكم خبر إطلاق «مدينتي» لإدارة النفايات ومعدات المشاريع في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر أمين محافظة جدة صالح التركي، قرارا بإنشاء الإدارة العامة لمركز (مدينتي) الذي يعد نقلة نوعية وخطوة مهمة لتطوير نظام الإدارة البيئية عبر منصة الكترونية موحدة، تسهم في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا، من خلال التحكم بجميع أنواع النفايات التجارية والتخلص الآمن منها، إضافة لمتابعة حركة منظومة المعدات الكبير والثقيلة للمشاريع داخل المدينة.

وأوضح مدير عام مركز (مدينتي) عبدالله الغامدي، أن منصة (مدينتي) ستشمل الرقابة على حركة منظومة المعدات الكبيرة والثقيلة داخل مدينة جدة لمشروعات البنية التحتية والمشروعات الريادية، وستوفر ميزة متابعة الخطط التشغيلية وإصدار تقارير التفتيش الميدانية الكترونيا، بما في ذلك جدولة أعمال المراقبين ورصد المخالفات وفق الأنظمة واللوائح البلدية الخاصة بمنع التلوث البيئي والرمي العشوائي، مع إحكام الرقابة والفرز من المصدر والتخلص الآمن ومنع نقل النفايات إلى المردم بشكل عشوائي، وإغلاق المرادم العشوائية بالمحافظة، إضافة لتوجيه ناقلي النفايات الخطرة لمجمع محطات المعالجة بالجحفة في محافظة رابغ مع تعزيز الوعي الكافي لدى منتجي النفايات.

يذكر أن منصة (مدينتي) تتضمن أتمتة كاملة لإجراءات العمل، حيث جرى ربطها بنظام رخص البناء والرخص التجارية ورخص التشغيل وأنظمة الرقابة المتعلقة بالنفايات المعمول بها في أمانة جدة، بجانب ربطها بعدد من الجهات المعنية في المحافظة.

منصة (مدينتي):

الأهداف:

الرقابة على حركة منظومة المعدات الكبيرة والثقيلة داخل جدة.

متابعة الخطط التشغيلية وإصدار تقارير التفتيش الميدانية الكترونيا.

جدولة أعمال المراقبين ورصد المخالفات وفق أنظمة منع التلوث البيئي.

إحكام الرقابة والفرز من المصدر والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات.

منع نقل النفايات إلى المردم بشكل عشوائي وإغلاق المرادم العشوائية بالمحافظة.

توجيه ناقلي النفايات الخطرة لمجمع محطات المعالجة بالجحفة في محافظة رابغ.

أنظمة وجهات مربوطة مع منصة (مدينتي):