ارتفاع خسائر تهامة للإعلان إلى31.7 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة خسائر خلال الربع الثالث بقيمة 16.8 مليون ريال مقابل خسائر بمقدار 15.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من عام 2019 بارتفاع 8%. وسجلت خسائر (تهامة للإعلان)، بنهاية الأشهر التسعة الأولى المنتهية في ديسمبر 2020، بقيمة 31.7 مليون ريال مقارنة بخسائر 12.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال 2019. وبحسب النتائج المالية للشركة على موقع تداول بلغ إجمالي الربح 2.3 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 4.1 ملايين ريال خلال الربع المماثل بتراجع 44%. وبحسب النتائج المالية للشركة على موقع تداول بلغ إجمالي الربح 2.3 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 4.1 ملايين ريال خلال الربع المماثل بتراجع 44%.

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