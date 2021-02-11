شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: دبي تجدد تفوقها مركزاً عالمياً للاستثمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أرست أسساً راسخة لتفوق دبي كأفضل موقع للاستثمار في المنطقة والعالم، معرباً عن سعادته بالإنجازات الجديدة التي حققتها الإمارة ضمن مؤشر «مدن المستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر 2021/ 2022»، والتي تؤكد صدارة دبي الإقليمية، وتفوقها العالمي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وجاءت دبي في المركز الثالث في الترتيب العام للمؤشر على مستوى العالم، والمركز الثاني في ترتيب المؤشر الفرعي فئة المدن الرئيسية، بحسب تقرير الفائزين الذي أصدرته «إف دي آي إنتليجينس»، المتخصصة في شؤون الاستثمار الأجنبي حول العالم، والتابعة لمؤسسة «فايننشال تايمز».

احتفاظ دبي بثقة المستثمرين وتنميتها بترسيخ شراكات ناجحة مع المجتمع الاستثماري العالمي وبتعزيز جاهزيتها الاقتصادية وتكامل عناصر بيئتها الاستثمارية.. هدف استراتيجي وأولوية نواصل تحقيقها رغم التحديات العالمية المحيطة.. لتبقى دبي دائماً الوجهة الأفضل للأعمال والاستثمار حمدان بن محمد بن راشد

وأكد سمو ولي عهد دبي أن جاهزية وتكامل بيئة دبي الاستثمارية، بما تضمه من بنية تحتية صلبة وناعمة ورقمية، وتعدّ ضمن الأفضل على مستوى العالم، وضعاها في صدارة الوجهات العالمية الموثوقة من المستثمرين، مشيراً سموه إلى أن تعزيز المقومات الاستراتيجية لبيئة الاستثمار في إمارة دبي، وتحويل التحديات التي فرضتها الأزمة العالمية الراهنة إلى فرص حقيقية للاستثمار المؤثر في التنمية المستدامة، أمور تعد من أهم أولويات الفترة المقبلة، موجهاً سموه بمواصلة العمل على تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز المكانة الريادية للإمارة ضمن مؤشرات الاستثمار الأجنبي العالمية، بما يعزز استقطاب الشركات العالمية والناشئة التي تبحث عن بيئة استثمارية متكاملة تعزز نجاح ونمو وتوسّع أعمالها إقليمياً وعالمياً.

وأكد سموه: احتفاظ دبي بثقة المستثمرين وتنميتها بترسيخ شراكات ناجحة مع المجتمع الاستثماري العالمي وبتعزيز جاهزيتها الاقتصادية وتكامل عناصر بيئتها الاستثمارية؛ هدف استراتيجي وأولوية نواصل تحقيقها رغم التحديات العالمية المحيطة، لتبقى دبي دائماً الوجهة الأفضل للأعمال والاستثمار.

وأضاف سموه: نثمّن كل الجهود المخلصة التي تقف وراء إنجازات دبي المتلاحقة حتى في أوقات يشهد فيها العالم تحديات صعبة وظروفاً استثنائية، فبفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة والكفاءة العالية للبنية التحتية في دبي ومرونة بيئتها التشريعية مع إصرارنا على النجاح.. سنبقى مستمرين في مسيرة التميز.

رؤية استباقية

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، إن الإنجاز المتمثل في تصدّر إمارة دبي إقليمياً وتفوقها العالمي في مؤشر «مدن المستقبل العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر 2021/ 2022» الصادر عن مؤسسة الفايننشال تايمز، يعكس الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بسرعة الاستجابة للمستجدات العالمية، ما جعل دبي من أهم وجهات الاستثمار العالمية، وعزز ريادتها وجاهزيتها للمستقبل. وأوضح القمزي أن اقتصاد دبي يتمتع بمستويات عالية من المرونة والتنوع وسرعة التكيف مع المتغيرات والقدرة على مواجهة التحديات، فضلاً عن العوامل الأساسية الأخرى مثل البنية التحتية والتشريعية، وسهولة ممارسة الأعمال ومرونتها لمواكبة التحولات، وتهيئة أفضل بيئة استثمارية ملائمة للمستثمرين.

وجهة عالمية

من جهته، أكد فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن إمارة دبي حافظت على موقع متقدم ضمن العشرة الكبار في مؤشرات أفضل وجهات الاستثمار العالمية على مدار السنوات الخمس الأخيرة، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي رسخت مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أهمية الإنجازات الجديدة التي حققتها دبي ضمن مؤشر «مدن المستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر 2021/ 2022»، وتؤكد تفوق الإمارة وجاهزيتها للمستقبل، وثقة مجتمع المستثمرين عالمياً، من خلال التحليل الشامل لبيئتها الاستثمارية، من خلال البيانات والمقارنات المرجعية.

وأوضح القرقاوي أن المؤشر الصادر عن مؤسسة «الفايننشال تايمز» يعتمد بيانات مؤشر «إف دي آي ماركتس»، الذي يرصد بيانات تدفقات رأس المال، ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة حول العالم، وتقارير مؤشر «إف دي آي بنشمارك»، الذي يحدد أفضل مواقع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم عن طريق المقارنات المرجعية، بالإضافة إلى الدراسة الاستقصائية التي قدمتها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار للجنة التحكيم، مشيراً إلى أن تقرير نتائج مؤشر «مدن المستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر 2021/ 2022»، أكد نجاح خطة دبي 2021 في تعزيز مكانة الإمارة كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي.