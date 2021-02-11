شكرا لقرائتكم خبر عن 161.8 مليون درهم أرباح أبوظبي الوطنية للفنادق.. وتوزيع 7% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق أرباحا بقيمة 161.82 مليون درهم في العام الماضي مقابل أرباح بقيمة 253.04 مليون درهم في عام 2019. وأوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 7% من رأس المال عن العام 2020.

وأعلنت العديد من الشركات المدرجة في الإمارات نتائجها المالية للعام 2020، أهمها عمان للتأمين و«أبوظبي الوطنية للتكافل» و«دبي الوطنية للتأمين» ومصرف عجمان و«أملاك للتمويل».

مستثمران يطالعان شاشة الأسهم في سوق دبي المالي (أرشيفية)

حققت شركة عمان للتأمين ربحاً صافياً خلال العام 2020 بنحو 196.5 مليون درهم، مقابل 190.5 مليون درهم في 2019، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 10% نقداً من رأسمال الشركة.

سجلت «أبوظبي الوطنية للتكافل» أرباحاً بقيمة 78.39 مليون درهم في 2020، مقارنة بأرباح قدرها 72.65 مليون درهم في 2019، بارتفاع نسبته 8%.

سجلت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين صافي ربح في 2020 بنحو 55.1 مليون درهم، مقارنة بـ 58.1 مليون درهم في 2019، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 30% نقداً.

حقق مصرف عجمان أرباحاً صافية في 2020 بلغت 53.4 مليون درهم، مقارنة مع 84.4 مليون درهم في 2019 بتراجع 36.7%. وبلغت الموجودات 21.5 مليار درهم في نهاية العام 2020 كما بلغت الإيرادات في 2020 نحو 1.05 مليار درهم مقارنة مع 1.27 مليار درهم في 2019.

بلغ صافي ربح شركة «منازل العقارية» 22.5 مليون درهم خلال العام الماضي، مقارنة مع أرباح بقيمة 240.6 مليون درهم في 2019، بتراجع 91%.

تراجعت أرباح شركة «مخازن زي» بنسبة 34% إلى 12.29 مليون درهم في 2020 مقارنة بأرباح قدرها 18.6 مليون درهم في 2019.

سجلت شركة «دار التأمين» أرباحاً صافية بقيمة 10.88 ملايين درهم في 2020 مقارنة بأرباح بنحو 16.16 مليون درهم في 2019.

قفزت أرباح شركة «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» بنسبة 1295% إلى 2.24 مليون درهم في 2020 مقارنة بنحو 161 الف درهم في 2019.

أعلن مصرف السلام البحرين عن تسجيل صافي ربح عائد على حملة الأسهم في 2020 بنحو 9.14 مليون دينار بحريني (89 مليون درهم)، مقارنة مع 21.1 مليون دينار بحريني (205.5 مليون درهم) في 2019. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% بمجموع 11.5 مليون دينار بحريني.

تكبدت شركة «أسمنت الخليج» خسائر بنحو 273.4 مليون درهم في 2020 مقارنة بخسائر بنحو 26.79 مليون درهم في 2019، بينما بلغت خسائرها المتراكمة 8 ملايين درهم مع نهاية العام الماضي بما يعادل 1.95% من رأس المال، فيما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال عن عام 2020

سجلت شركة «ريم للاستثمار» خسائر بـ125.8 مليون درهم بنهاية عام 2020 مقارنة بأرباح قدرها 239.1 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام 2019.

سجلت «أملاك للتمويل» وشركاتها التابعة خسائر صافية في 2020 بنحو 438 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بـ319.8 مليون درهم في 2019. وبلغت إيرادات الشركة خلال العام الماضي نحو 282.7 مليون درهم، مقارنة بـ278.6 مليون درهم في 2019.

سجلت الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين خسائر صافية في 2020 بنحو 29.37 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 6.37 مليون درهم في 2019.