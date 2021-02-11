شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى مستوى لأصول المركزي الإماراتي منذ 2014 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

نمت الأصول الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي بحوالي 5.4% على أساس سنوي في العام الماضي، وارتفعت بمعدل 6.7% على أساس شهري لتصل في نهاية ديسمبر الماضي إلى 470.53 مليار درهم، وهو أعلى مستوى تسجله منذ عام 2014، مقابل 446.25 مليار درهم في نهاية 2019، وحوالي 441.03 في نوفمبر 2020.

وأظهرت أحدث بيانات المركزي مستوى السيولة والرصيد لدى البنوك ارتفع بحوالي 31% على أساس سنوي، و14% على أساس شهري إلى 332.25 مليار درهم. وتراجعت ودائع المركزي بحوالي 65% على أساس سنوي إلى 44.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020، مقابل 127.59 مليار درهم في ديسمبر 2019. ووصل التراجع الشهري إلى 17.3% مقابل 54.16 مليار درهم في نوفمبر 2020.

وتراجعت استثمارات المصرف المركزي بحوالي 9.8% على أساس سنوي إلى 49.92 مليار درهم، لكنها ارتفعت على أساس شهري في ديسمبر الماضي بحوالي 2.8% مقابل 48.54 مليار درهم في نوفمبر 2020.

وتراجعت قروض المركزي للبنوك بحوالي 15% في ديسمبر الماضي إلى 30.25 مليار درهم مقابل 35.55 مليار درهم في نوفمبر 2020، وتعكس بيانات المصرف المركزي عن العام تواصل التراجع التدريجي في القروض الممنوحة للبنوك، والتي سجلت ارتفاعات قياسية هذا العام في ظل خطة الدعم التي طرحها المركزي واستفادت منها البنوك لمساعدة العملاء في مواجهة تبعات الجائحة. وتظهر بيانات المركزي تراجع حاجة البنوك للدعم بفضل التحسن الملموس في النشاط الاقتصاد والعودة للتعافي والنمو.

وبحسب بيانات المصرف المركزي ارتفعت قيمة الحسابات الجارية والودائع لدى المركزي بحوالي 19.5% على أساس سنوي، و27.25 على أساس شهري، إلى 192.05 مليار درهم. وارتفع النقد المصدر بحوالي 18.1% على أساس سنوي، رغم تراجعه 3.5% على أساس شهري، إلى 110.7 مليار درهم.