شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق إيلون ماسك يبيع المزيد من الأسهم في «تيسلا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باع كيمبال ماسك، شقيق إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، 30 ألف سهم في شركة صناعة السيارات الكهربائية، في وقت سابق من هذا الشهر مقابل 25.6 مليون دولار تقريباً، وفقاً لإفصاح للأوراق المالية.

كيمبال ماسك الأصغر هو عضو في مجلس إدارة الشركة. وبحسب الإفصاح، فقد باع مدير آخر، هو أنطونيو غراسياس، أكثر من 150 ألف سهم في وقت سابق من هذا الشهر.

تأتي المبيعات بعد صعود دراماتيكي لأسهم الشركة بأكثر من 400% في الأشهر الـ 12 الماضية، مع إدراج «تيسلا» في مؤشر ستاندرد آند بورز في أواخر العام الماضي.

بلغت مبيعات كيمبال ماسك أعلى بقليل من 850 دولاراً للسهم، وفق الإفصاح. ويتداول السهم قليلاً فوق 807 دولارات الخميس.

تمثل عملية البيع حوالي 5% من حصة شقيق رئيس الشركة الذي يملك 600 ألف سهم بحسب FactSet، مما يجعله خامس أكبر مساهم في الشركة. وكان قد باع كمية كبيرة من الأسهم في سبتمبر الماضي.