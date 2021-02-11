شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» تستعيد مستواها القياسي عند عتبة 50 ألف دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت عملة «بيتكوين» إلى مستوى قياسي بعد أن تحركت شركات «ماستركارد» و«بنك نيويورك ميلون» و«أوبر»، لتسهيل استخدام العملاء للعملات المشفرة. وقفزت العملة المشفرة 7.4% واستعادت مستواها القياي عند 48364 دولارا، متجاوزا أعلى مستوى وصل إليه يوم الإثنين بعد أن أعلنت شركة تيسلا احتفاظها بـ 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة في ميزانيتها العمومية.

ودخلت «ماستركارد» بالفعل في شراكة مع مزودي بطاقات التشفير مثل Wirex وBitPay. وأعلن بنك نيويورك ميلون الخميس إنه سيحتفظ بـ"البيتكوين" والعملات المشفرة الأخرى وينقلها ويصدرها للعملاء من المؤسسات.