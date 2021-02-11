الاقتصاد

«بيتكوين» تستعيد مستواها القياسي عند عتبة 50 ألف دولار

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت عملة «بيتكوين» إلى مستوى قياسي بعد أن تحركت شركات «ماستركارد» و«بنك نيويورك ميلون» و«أوبر»، لتسهيل استخدام العملاء للعملات المشفرة. وقفزت العملة المشفرة 7.4% واستعادت مستواها القياي عند 48364 دولارا، متجاوزا أعلى مستوى وصل إليه يوم الإثنين بعد أن أعلنت شركة تيسلا احتفاظها بـ 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة في ميزانيتها العمومية. 
ودخلت «ماستركارد» بالفعل في شراكة مع مزودي بطاقات التشفير مثل Wirex وBitPay. وأعلن بنك نيويورك ميلون الخميس إنه سيحتفظ بـ"" والعملات المشفرة الأخرى وينقلها ويصدرها للعملاء من المؤسسات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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