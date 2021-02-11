شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تستعيد الزخم بمستويات قياسية جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

استعادت «وول ستريت» زخم المستويات القياسية، وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، الخميس، بعد بيانات اقتصادية واستمرار رصد تطورات حزمة التحفيز المقترحة، حيث واصلت «وول ستريت» أداءها القوي في فبراير الجاري، والذي دفعها إلى تحقيق مستويات قياسية متعاقبة، بدعم التفاؤل حيال أداء الاقتصاد وآفاق إقرار حزمة تحفيز مالية إضافية بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وتعهد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول» في خطاب الأربعاء باستمرار السياسة النقدية التيسيرية لدعم تعافي سوق العمل الذي اعتبره بعيداً عن الوصول للتشغيل الكامل.

وأظهرت بيانات اقتصادية أن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بلغت 793 ألف طلب في الأسبوع الماضي، ما جاء أسوأ من التوقعات التي كانت تشير لتسجيل 760 ألف طلب.

وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة هامشية بلغت 0.28%، كما صعد مؤشر «إس آند بي» بنسبة 0.38%، وارتفع «ناسداك» بنحو 0.49%.

الأسهم الأوروبية

إلى ذلك، ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس لتظل على مسار اختتام الأسبوع على استقرار، إذ يتابع المستثمرون عن كثب وابلا من تقارير أرباح الشركات لاستقاء مؤشرات عن وتيرة تعافي أنشطة الأعمال.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة في التعاملات المبكرة، مع ارتفاع معظم القطاعات المدرجة عليه.

وزاد سهم أسترا زينيكا 1.3 بالمئة بعد أن تفوقت الشركة المنتجة للقاح مضاد لكوفيد-19 على تقديرات مبيعات المنتجات الفصلية وتوقعت نمو الإيرادات في 2021.

وصعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 0.2 بالمئة.

وارتفع سهم دانون 2.8 بالمئة بعد أن طالبت شركة الاستثمار ارتيسان بارتنرز بحوكمة الشركة وتغييرات هيكلية من بينها الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الأغذية الفرنسية.

وتراجع سهم كومرتس بنك الألماني 2.9 بالمئة بعد أن قال البنك إن خسائره تفاقمت في الربع الأخير من العام الماضي.

أسواق آسيا

وكانت الأسهم الآسيوية مختلطة الخميس بعد ارتفاع قوي في الأسابيع الأخيرة حيث ظل المستثمرون على اطلاع على التقدم في محادثات التحفيز الأمريكية وبدء طرح اللقاحات.

وتضاءل التداول بسبب العطلات في الأسواق الرئيسية (طوكيو وشنجهاي وسيول وتايبيه)، ولا سيما رأس السنة الصينية الجديدة، والتي ستشهد إغلاق معظم المنطقة لعدة أيام.

وفي هونج كونج، ارتفع مؤشر هانج سينج 0.5 في المائة عند 30173.57 نقطة، وفي سيدني تراجع المؤشر 0.1% ليغلق عند 6850.10 نقطة.