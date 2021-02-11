شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بدعم من شهية المخاطرة بالأسواق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل شهية المخاطرة السائدة بالأسواق والتي دفعت المستثمرين نحو عملات السلع كالعملة الأسترالية.



يأتي ذلك في ظل استمرار جهود الدول على مستوى العالم في مكافحة جائحة كورونا التي لا تزال تواصل تفشيها في بعض الدول.



وصرحت منظمة الصحة العالمية بأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم انخفضت بنسبة 25% مقارنةب بأول أسبوع من يناير/كانون الثاني الماضي.



من ناحية أخرى، لا تزال الأسواق في ترقب لتمرير حزمة التحفيز المالية في الولايات المتحدة التي اقترحتها إدارة الرئيس جو بايدن وتقدر قيمتها بنحو 1.9 تريليون دولار.



وتبدو البنوك المركزية حول العالم وعلى رأسها الاحتياطي الاتحادي محافظة على سياساتها النقدية التيسيرية (بخفض الفائدة قرب الصفر وإطلاق برامج لمشتريات الأصول) إلى حين العودة إلى التعافي والنمو الاقتصادي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7757، وسجل اعلى مستوى اليوم عند 0.7773 واقل مستوى عند 0.7712.