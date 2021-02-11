شكرا لقرائتكم خبر عن 793 ألف طلب جديد لإعانة البطالة الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، ولكنه ما زال مرتفعاً الأمر الذي يتماشى مع تعثر في تعافي سوق العمل في الآونة الأخيرة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الخميس إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 793 ألفا للأسبوع المنتهي في السادس من فبراير، مقارنة مع 812 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 757 ألفا في أحدث أسبوع.

أقر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء بأن «تحسن الأوضاع في سوق العمل تعثر» في الشهور القليلة الأخيرة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، مما ضغط بقوة على المطاعم وغيرها من الأعمال التي تستدعي تعاملا مباشرا مع العملاء.(رويترز)