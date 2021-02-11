شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد أهمية استقرار المنطقة العربية وشرق المتوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثينا: «وام»

أكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن دولة الإمارات ترفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول، وتؤكد أهمية احترام سيادة القانون والالتزام بالمواثيق الدولية، وأمن واستقرار منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والمنطقة العربية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات «منتدى فيليا 2021» الذي عقد في العاصمة اليونانية أثينا، الخميس، لبحث التطورات والقضايا الإقليمية في المنطقة وفي منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، على مستوى وزراء خارجية السعودية والبحرين ومصر واليونان وقبرص وفرنسا.

وقالت إن الاجتماع يأتي في ظل تزايد حجم التحديات والأزمات التي تواجه المنطقتين، ما يتطلب منَّا عملاً جماعياً جاداً ‏وزيادة في التعاون والتنسيق، والتعامل معها بعقلانية وحكمة واتزان، لإرساء أسس التنمية والأمن والاستقرار والسلام، بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا.

وأوضحت أن أحد أهم التحديات التي يواجهها العالم هو أزمة فيروس «كورونا» المستجد، وأن دولة الإمارات كانت منذ بداية ظهور الجائحة حريصة على تأكيد تضامنها الإنساني مع دول العالم أجمع في التعامل مع هذه الجائحة، وأن هذه الأزمة تحتاج إلى زيادة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود لتجاوز التحديات والحفاظ على سلامة المجتمع. وفي هذا الإطار قدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 1760 طناً من المساعدات لأكثر من 129 دولة، استفاد منها نحو 1.7 مليون من العاملين في المجال الطبي.

وأكدت أن الإمارات العربية المتحدة كدولة محبة للسلام، ستواصل مساعيها الرامية لنشر ثقافة التسامح والاعتدال والتعايش بين الشعوب، وتغليب لغة الحوار والعقل، وأنه لا يمكن التسامح والتهاون مع التطرف والإرهاب بأشكاله كافة.

ونوهت بأن الإمارات تجدد دعمها لتحقيق واستدامة الاستقرار الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن حجم التنسيق المشترك في هذا المنتدى، يؤكد وجود الإرادة السياسية المشتركة لتجاوز التحديات الموجودة على الساحتين الإقليمية والدولية، بشكل فعال وإيجابي.