شكرا لقرائتكم خبر عن "بر الوالدين" تدعو لإعفاء كبار المواطنين من رسوم التعرفة المرورية والمواقف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - " الخليج"

دعت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين إلى إعفاء كبار المواطنين "60 عاماً وما فوق"من دون استثناء من رسوم دفع التعرفة المرورية في بوابات " سالك " و"درب "والمواقف في أبو ظبي ودبي والشارقة، وعدم حصرها فقط بسكان إمارة دون سواها، كي تشمل جميع أبناء الوطن من كبار المواطنين على مستوى الإمارات كافة، أسوة بالتسهيلات والخصومات والإعفاءات الأخرى التي تقدم لهم ضمن الخدمات الحكومية في بعض المؤسسات.

وطالبت الجمعية كلاً من دائرة البلديات والنقل في أبو ظبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وإدارة المواقف العامة في إمارة الشارقة بتقديم تسهيلات وإعفاء كبار المواطنين جميعاً من كل الإمارات من رسوم هذه الخدمات ، حرصاً على سعادتهم وخدمة هذه الفئة العزيزة على الجميع.

وثمنت الجمعية توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة لكبار المواطنين والتشريعات والمبادرات وبرامج الرعاية الصحية والطبية التي تخدم هذه الفئة خاصة في ظل جائحة كورونا والارتقاء بجودة أساليب حياتهم ضمن السياسة الوطنية لكبار المواطنين.

واعتمدت الجمعية خلال اجتماع مجلس إدارتها الذي عقد في مجلس ضاحية مويلح في الشارقة بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد سالم سودين برنامج عملها خلال العام الجاري 2021، والذي يتضمن التواصل وزيارة كبار المواطنين سواء الموجودين في دور الرعاية أو في منازلهم وتقديم المساعدات المطلوبة والمعدات الطبية اللازمة، إضافة إلى عملية توثيق التراث الشفهي لكبار المواطنين وخبراتهم المتراكمة ونقلها إلى الأجيال وبالتالي إعطاء الاهتمام الذي يليق بمسيرتهم عبر ذكريات الزمن الجميل.