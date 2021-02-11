شكرا لقرائتكم خبر عن «العمة جيميما» تضع شركة أمريكية كبرى في مرمى اتهامات بـ«العنصرية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

قررت مجموعة «بيبسي كو» الأمريكية تبديل اسم مسحوقها الشهير لصنع البانكيك «آنت جيميما» (العمّة جيميما) وغلاف علبه الحمراء التي تحمل صورة طباخة ذات بشرة سمراء ضاحكة الوجه.

وأعلنت «بيبسي كو» في بيان أن علب مسحوق الحلوى وزجاجات «شراب القيقب» ستحمل اعتباراً من يونيو/ حزيران 2021 اسم «بيرل ميلينج كومباني»، وهو الاسم الأصلي لمصنع الطحين الذي تأسس عام 1888.

ويأتي هذا التغيير بعد تعرض عدد من العلامات التجارية الأمريكية لانتقادات شديدة لاستخدامها أنماطاً «عنصرية»، مثل أرز «أنكل بنز» الذي قررت شركة «مارس» المصنعة له مؤخراً تبديل اسمه إلى «بنز».

وقررت بيبسي كو في يونيو 2020 التخلي تدريجياً عن اسم «آنت جيميما»، وسط موجة احتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة تجاه أصحاب البشرة السمراء، تصاعدت مع مقتل جورج فلويد اختناقاً عندما جلس شرطي أبيض على عنقه لدى توقيفه.

واستحوذت شركة «كويكر أوتس» المتفرعة هي أيضاً عن «بيبسي كو»، عام 1925 على علامة «آنت جيميما» التي تستوحي اسمها من شخصية نشيد كان يردده العبيد في المزارع.

وقالت شركة بيبسي كو: «تم تعديل صورة (العلامة) على مر السنين ليُنزع عنها أي نمط عنصري يعود إلى أصولها».

وإلى حين توزيع المنتجات الجديدة تحت تسمية «بيرل ميلينج كومباني»، تبقى علب «آنت جيميما» متوافرة في المتاجر لكن من دون صورة الطباخة السمراء، على ما أوضحت المجموعة.