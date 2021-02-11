شكرا لقرائتكم خبر عن زوجات سفراء 20 دولة بالعالم بمرافقة حرم وزير الخارجية يزرون منطقة آثار سقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة السياحة والآثار جولة لوفد من زوجات سفراء 20 دولة أجنبية معتمدة بالقاهرة إلى منطقة آثار سقارة، اليوم الخميس، وذلك في إطار الترويج للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة وتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة والأماكن السياحية الموجودة بها.

شارك في هذه الجولة حرم وزير الخارجية المصري، وزوجات عدد من مساعدي وزير الخارجية.

واستقبل الوفد مدير عام آثار سقارة، واصطحبهم فى جولة داخل هرم زوسر المدرج ومجموعته الهرمية، وهرم أوناس، وهرم الملك تتى، ومقبرة كاجمنى، والسرابيوم، بالإضافة إلى زيارة متحف إيمحتب.

وقد أعربت زوجات السفراء الأجانب عن سعادتهن البالغة للمشاركة في هذه الزيارة التي تعتبر فرصة رائعة للتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة بمنطقة سقارة ولا سيما في ظل ما شهدته هذه المنطقة من اكتشافات أثرية هامة وكبيرة خلال الفترة الماضية.