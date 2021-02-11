شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس.. اليورو بـ4.55 ريال سعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم الخميس 11-2-2021، تباينا أمام الريال السعودى، ليستقر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، فى حين 1 يورو بـ 4.55 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.54 جنيه، و1 ريال سعودى بنحو 0.22 يورو.

وتراجعت الكرونة النرويجية المرتبطة بالنفط عن أعلى مستوى في عام مقابل اليورو الذي سجلته أمس الأربعاء وجرى تداولها عند 10.261.

وجرى تداول بتكوين عند نحو 44 ألفا و682 دولارا، وتراجعت العملة المشفرة، التي يُنظر إليها أحيانا على أنها تحوط في مواجهة التضخم، نحو 7% منذ أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة يوم الثلاثاء، كما انخفضت الإيثريوم من مستويات قياسية مرتفعة بلغتها في الآونة الأخيرة.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو = 4.55 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.54 جنيه.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 27.92 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.16 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، اليوم حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 222.26 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 222.46 ريال سعودى.

وانخفض الذهب العالمى اليوم إذ تعافى الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة وتسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في تثبيط الإقبال على المعدن الأصفر. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 %إلى 1837.13 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع أمس الأربعاء.