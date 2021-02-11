الاقتصاد

سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس.. اليورو بـ4.55 ريال سعودى

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القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم الخميس 11-2-2021، تباينا أمام الريال السعودى، ليستقر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، فى حين 1 يورو بـ 4.55 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.54 جنيه، و1 ريال سعودى بنحو 0.22 يورو.

 

وتراجعت الكرونة النرويجية المرتبطة بالنفط عن أعلى مستوى في عام مقابل اليورو الذي سجلته أمس الأربعاء وجرى تداولها عند 10.261.

وجرى تداول بتكوين عند نحو 44 ألفا و682 دولارا، وتراجعت العملة المشفرة، التي يُنظر إليها أحيانا على أنها تحوط في مواجهة التضخم، نحو 7% منذ أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة يوم الثلاثاء، كما انخفضت الإيثريوم من مستويات قياسية مرتفعة بلغتها في الآونة الأخيرة.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو = 4.55 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.54 جنيه.

 

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى = 27.92 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى = 4.16 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

 

 

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، اليوم حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 222.26 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 222.46  ريال سعودى.

وانخفض الذهب العالمى اليوم إذ تعافى الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة وتسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في تثبيط الإقبال على المعدن الأصفر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 %إلى 1837.13 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع أمس الأربعاء.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​سعر الذهب عيار 24بنحو  222.26 ريال  بما يعادل  59.26.$

سعر الذهب عيار 22بنحو  203.74 ريال  بما يعادل  54.32$ سعر الذهب عيار 21بنحو 194.49 ريال  بما يعادل  51.85$ سعر الذهب عيار 18بنحو  166.70 ريال  بما يعادل  44.44$ سعر الذهب عيار 14بنحو  129.66 ريال  بما يعادل  34.5134.57 سعر الذهب عيار 12بنحو  111.13 ريال بما يعادل  29.63$ سعر أوقية الذهببنحو  6,912 ريال بما يعادل  1,843$ سعر جنيه الذهببنحو 1,556 ريال بما يعادل 414.81$ سعر كيلو الذهببنحو 222,265 ريال  بما يعادل 59,257$

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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