شكرا لقرائتكم خبر عن "جو" تُعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إتحاد عذيب للاتصالات "جو"، اليوم الخميس، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0% من رأس المال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن السبب الرئيسي في انخفاض الخسائر هو تحقيق إيرادات أخرى نتيجة التسوية مع أحد الموردين الرئيسيين للشركة، وكذلك تحقيق أرباح تمويلية نتيجة خصم الذمم الدائنة طويلة الاجل. بالإضافة إلى إنخفاض المصاريف التشغيلية وتكلفة المبيعات.

وكانت الشركة قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن تحقيق صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 126.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 9.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

كذلك حققت الشركة أرباح تشغيلية إلى 97.3 مليون ريال خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مقابل خسائر تشغيلية بلغت 4.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وتراجعت المبيعات بنسبة 13.1%، إلى 67.2 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 77.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 102.6 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 62.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.