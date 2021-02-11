شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح مصرف الإنماء تتراجع 22.4% في 2020 لزيادة مخصصات خسائر الائتمان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال مصرف الإنماء، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع أرباحه بنسبة 22.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقال المصرف، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.5 مليار ريال في العام 2019.

وأرجع المصرف انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان وخسائر تقييم الاستثمارات.

هذا وقد ارتفع صافي دخل التمويل والاستثمارات بنسبة 8%، إلا أن إجمالي دخل العمليات ارتفع بنسبة 2% فقط نظراً لارتفاع خسائر تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة. في المقابل حافظ المصرف على نفس مستوى مصاريف العمليات بينما سجلت مخصصات خسائر الائتمان ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالعام السابق.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 4.6 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 4.3 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 1.6 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.