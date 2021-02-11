شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية في بداية التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس سجلت مستويات قياسية جديدة، وذلك على الرغم من بيانات اقتصادية خالفت التوقعات.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى 793 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 755 ألف طلب.



وكان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم" باول" قد تعهد بالإبقاء على السياسة النقدية الحالية دون تغيير إلى حين تعافي الاقتصاد بشكل كامل.



وأكد "باول" على أن وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة لا تزال ضعيفة وبعيدة عن التعافي الكامل بسبب جائحة كورونا.



ولا تزال الأسواق في ترقب لتمرير حزمة التحفيز المالية في الولايات المتحدة التي اقترحتها إدارة الرئيس جو بايدن وتقدر قيمتها بنحو 1.9 تريليون دولار.



وفي بداية التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:58 بتوقيت جرينتش بنسبة اقل من 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 31440 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 3917 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 14013 نقطة.