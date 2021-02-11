شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الفورية للنيكل ترتفع بأكثر من 1% مع توقعات بقوة الطلب على المعادن الصناعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم الخميس وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة التوقعات بقوة الطلب على المعادن الصناعية.



وتلقى النيكل دعما في الآونة الأخيرة من التوقعات بارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية الأمر الذي يعني زيادة الطلب على النيكل المستخدم في صناعة البطاريات.



وراهن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" – أبرز شركة لصناعة السيارات الكهربائية على مستوى العالم – على النيكل بوصفه من المعادن الواعدة في صناعة البطاريات.



يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه دول العالم جائحة كورونا وما يرتبط بها من تداعيات سلبية على الاقتصاداتا، وبالتالي، فإن اللقاحات المضادة للفيروس من شأنها مساعدة العالم على احتواء كورونا.



وعند احتواء "كورونا"، سيتجه الاقتصاد العالمي نحو التعافي من الجائحة والعودة إلى النمو، وبالتبعية، سيرتفع الطلب على المعادن.



وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:20 بتوقيت جرينتش عند 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عمد 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 18595.7 دولار للطن.