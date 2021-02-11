شكرا لقرائتكم خبر عن «كوميرزبنك» يتكبّد 3.3 مليار دولار في الربع الرابع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك كوميرزبنك، الخميس إنه تكبّد 3.3 مليار دولار في الربع الأخير، حيث يخضع البنك الألماني لعملية إعادة هيكلة كبيرة وسط تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقال البنك إنه سينفذ بسرعة خططا لإلغاء 10 آلاف وظيفة وإغلاق مئات الفروع، وإنه سيسعى جاهدا لتحقيق ربح تشغيلي في عام 2021.

ويقارن صافي خسارة 2.7 مليار يورو (3.27 مليار دولار) في الربع الأخير مع خسارة 97 مليون يورو قبل عام. وكان البنك قد كشف بالفعل عن خسارة 2.9 مليار يورو للعام بأكمله.

وتأتي هذه الأرقام بعد أسبوع من إنهاء مانفريد كنوف، الرئيس التنفيذي لـ«كوميرزبنك»، خطط الإصلاح الجذري وبعد شهر من توليه رئاسة ثاني أكبر بنوك ألمانيا.