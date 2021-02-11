شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم مستقرة وسط استمرار التداولات المكثفة على «الدار» و«الأول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حافظت الأسهم المحلية على إغلاقاتها السابقة في آخر جلسات الأسبوع، الخميس، في ظل ترقب المتعاملين لمزيد من النتائج السنوية للشركات لتحديد توجهاتهم الاستثمارية خلال الجلسات القادمة.

وبينما ارتفع مؤشر سوق دبي على نحو هامشي 0.07%، تماسك بدوره سوق أبوظبي عند إغلاق 5667.03 نقطة وسط تحركات هادئة عموماً في كلا السوقين، ومع استمرار تركز التداولات على سهمي «الدار»، و«أبوظبي الأول» بـ563.7 مليون درهم.

واجتذبت الأسهم سيولة بقيمة 1.15 مليار درهم منها 986.8 مليون في أبوظبي، و165.9 مليون في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 364.4 مليون سهم، توزعت بواقع 177.3 مليون في أبوظبي و187.05 مليون في دبي، وجاء ذلك من خلال 5896 صفقة.



سوق دبي



وارتفع سوق دبي بنسبة 0.07% عند مستوى 2633.48 نقطة مستفيداً من ارتفاعات أسهم البنوك والاستثمار والنقل رغم هبوط العقار.

وارتفع قطاع البنوك 0.26% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.43%، أمام استقرار «دبي الإسلامي» من دون تغيير.

وصعد قطاع الاستثمار 1.8% مع ارتفاع «سوق دبي» 3.77% و«دبي للاستثمار» 1.31%، على وقع انخفاض «شعاع كابيتال» 0.56%.

وزاد قطاع النقل 0.16% مستفيداً من صعود سهم «الخليج للملاحة» 2.22% و«العربية للطيران» 1.61%، في مقابل تراجع «أرامكس» 0.95%.

وعلى العكس، انخفض قطاع العقار 0.85% متأثراً بتراجع «داماك» 1.56% و«إعمار العقارية» 1.3% و«الاتحاد العقارية» 0.73%، في مقابل ارتفاع «إعمار مولز» 0.6% و«إعمار للتطوير» 0.35%.



سوق أبوظبي

بدوره، استقر سوق أبوظبي عند 5667.03 نقطة مع ارتفاع أسهم الاتصالات والطاقة مقابل هبوط العقار والاستثمار والبنوك.

وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.4% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

كما ارتفع قطاع الطاقة 0.36% مع ارتفاع «دانة غاز» 1.01% و«طاقة» 0.7%.

وفي المقابل انخفض قطاع البنوك 0.21% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 0.13% و«أبوظبي التجاري» 0.6% و«أبوظبي الإسلامي» 0.81%.

وهبط قطاع العقار 0.21% مع هبوط «الدار» 0.27% رغم ارتفاع صعد «رأس الخيمة العقارية» 0.94%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.03% مع تراجع «الواحة كابيتال» 0.81% في مقابل استقرار «العالمية القابضة» وارتفاع «إشراق» 1.36%.



توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 27.2 مليون درهم مغلقاً عند 3.79 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة قدرها 25.3 مليون درهم وأقفل عند 4.93 درهم، ثم «دبي المالي» بسيولة وصلت إلى 17 مليون درهم مغلقاً عند 1.1 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر «الدار» التداولات بقيمة 288.2 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بتداولات قدرها 275.5 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 172.5 مليون درهم.

وسجل «أسمنت الخليج» أكبر ارتفاع في سوق أبوظبي بنسبة 5.06% عند مستوى 0.83 درهم، فيما كان «ريم للاستثمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.21% عند مستوى 23 درهماً.

وفي سوق دبي، تصدر الارتفاعات «عمان للتأمين» بنسبة 7.69% إلى 2.1 درهم، بينما سجل التراجع الأكثر «الإثمار» بنزوله 4.72% إلى 0.242 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 51.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.3 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و46.25 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، و690 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ51.27 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 11.78 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.79 مليون درهم محصلة شراء العرب، و5.45 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و3.5 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 11.78 مليون درهم محصلة بيع.

وعاد المستثمرون الأجانب (غير العرب) ليكثفوا مشترياتهم على أسهم شركة «الدار العقارية» بواقع 32.85 مليون سهم.

المؤسسات

وعلى صعيد المحافظ الاستثمارية فقد تباين أداؤها مع توجهها نحو الشراء بسوق دبي، وبصافي استثمار بلغ 7.9 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 13.24 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي بصافي استثمار 7.9 مليون درهم محصلة بيع، بينما اتجهوا نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 13.24 مليون درهم محصلة شراء.