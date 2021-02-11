شكرا لقرائتكم خبر عن 4.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 910 مبايعات بقيمة 1.77 مليار درهم، منها 64 مبايعة للأراضي بقيمة 424.86 مليون درهم و846 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.35 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة المرر.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 127 مبايعة بقيمة 157 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 102 مبايعة بقيمة 199 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 71 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.46 مليار درهم منها 95 رهن أراضٍ بقيمة 1.73 مليار درهم و220 رهن فلل وشقق بقيمة 728.62 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 918 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 545 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 45 هبة بقيمة 197.29 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 74 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الثانية بقيمة 58 مليون درهم.

وبلغت التصرفات العقارية الخميس أكثر من 806 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 168 مبايعة بقيمة 387.74 مليون درهم، منها 9 مبايعة للأراضي بقيمة 125.78 مليون درهم و159 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 261.96 مليون درهم.