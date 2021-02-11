شكرا لقرائتكم خبر عن «هورميل» تشتري «بلانيرز» من «كرافت هاينز» بـ 3.35 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت شركة «هورميل» للمأكولات على شراء العلامة التجارية «بلانيرز» Planters للوجبات الخفيفة من شركة «كرافت هاينز» مقابل 3.35 مليار دولار نقداً، لتوسيع محفظة صانع زبدة الفول السوداني من المواد الغذائية الأساسية مع نمو الطلب على الأغذية المعبأة أثناء الوباء.

تعزز عملية الاستحواذ العلامات التجارية لشركة «هورميل»، والذي يتضمن أسماء مثل «سكيبي» Skippy و«سبام» Spam واللحوم الجاهزة التي تحمل نفس الاسم.

واستفادت الأطعمة المعبأة أثناء الوباء حيث قام الأمريكيون بتخزين المعلبات، بينما تضررت عائدات الخدمات الغذائية مع إغلاق المطاعم ومراكز التسوق أو تشغيلها بقدرة محدودة.

وستكون عملية الشراء الأكبر من «هورميل» Hormel حتى الآن.

بالنسبة لشركة كرافت هاينز، التي تم تشكيلها من خلال اندماج عام 2015 قاده المستثمر الشهير وارين بافيت و«ثري جي كابيتال»، سيساعد البيع في تبسيط عملياتها حيث تسعى إلى خطة لخفض التكاليف. ووافق صانع الكاتشب في سبتمبر على بيع أجزاء من أعمال الأجبان إلى «لاكتاليز جروب» مقابل 3.2 مليار دولار. (بلومبيرج)