شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات «كلاريانت» الفصلية تفوق التوقعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت شركة صناعة الكيماويات المتخصصة السويسرية، كلاريانت، الخميس، مبيعات تفوق متوسط التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي؛ إذ كان لجائحة فيروس كورونا أثر سلبي أقل، مقارنة مع وقت سابق من العام، وزادت مبيعات الكيماويات المحفزة في جنوب آسيا.

وعلى النقيض من ذلك، انخفضت الإيرادات في الأسعار الثابتة للعملات 2% إلى ما يزيد قليلاً على مليار فرنك سويسري (1.1 مليار دولار)، مقابل 984 مليون فرنك متوسط التوقعات في استطلاع قدمته الشركة.

والانخفاض أقل حدة من تراجع 5% لعام 2020، حين تراجعت الإيرادات إلى 3.86 مليار فرنك. وزاد صافي الربح إلى 799 مليون فرنك سويسري من 38 مليون فرنك في 2019؛ إذ استفادت «كلاريانت» من عمليات تخارج.

وتأتي النتائج مصاحبة لتغيرات كبيرة في «كلاريانت» التي تولى فيها رئيس تنفيذي جديد منصبه وهو كونراد كيزر في أواخر العام الماضي، قبل أن تجبر الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهي أكبر مسهم في الشركة، رئيس مجلس الإدارة هاريولف كوتمان على التخلي عن منصبه بعد 12 عاماً قضاها في الشركة.

وقالت الشركة في بيان: «مبيعات المواد المحفزة تحسنت 12% بالعملة المحلية، مما يرجع في الأساس إلى زيادة كبيرة لمبيعات المواد المحفزة للسيطرة على الانبعاثات في الهند، وكذلك تحسن في المواد المحفزة المتخصصة والبتروكيماويات».

وأشارت «كلاريانت» إلى «بيئة ضعيفة بشكل غير مسبوق كان من بين سماتها جائحة كوفيد ـ 19، وفائض إمدادات النفط، وتقلب معاكس للعملة» كعامل أدى إلى تراجع نتائجها.

وقالت إن الجائحة ستواصل التأثير في النشاط حتى الربع الأول من 2021 على الأقل.

ووافق كوتمان الذي اصطدم بسابك، بشأن مشروع مشترك لم يكلل بالنجاح، على عدم الترشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة في ظل ضغط من الشركة السعودية التي تمتلك تقريباً ثلث أسهم «كلاريانت».

وما زالت «كلاريانت» تخطط للتخلي عن وحدة الأصباغ الخاصة بها بحلول نهاية العام. (رويترز)

