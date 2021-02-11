شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «أوبر» تتراجع بعد الإعلان عن نتائج سنوية متباينة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسهم شركة «أوبر» 2.66% قبل بدء تداولات يوم الخميس حيث قدمت الشركة نتائج متباينة لأرباح الربع الرابع، فقد بلغت الخسائر 54 سنتًا للسهم، مقابل 56 سنتًا متوقعًا، غير أن الإيرادات بلغت 3.17 مليار دولار وهي أقل من التوقعات البالغة 3.58 مليار دولار بحسب «رفينيتيف».

بشكل عام، خسرت أوبر 968 مليون دولار على أساس محاسبي خلال الربع الرابع، وهو تحسن عن العام الماضي عندما بلغت خسائرها 1.1 مليار دولار. وطوال عام 2020، بلغت الخسائر الصافية لشركة أوبر 6.77 مليار دولار، أي بتحسن بنسبة 20% تقريبا من خسارة مذهلة بلغت 8.51 مليار دولار في عام 2019.

على صعيد القطاعات بلغت إيرادات حجوزات التنقل 6.79 مليار دولار، بانخفاض 50% عن العام الماضي. بينما ارتفعت إيرادات حجوزات التسليم 10.05 مليار دولار، بزيادة 130%.