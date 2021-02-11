شكرا لقرائتكم خبر عن 40 % من البريطانيين يعانون مشاكل مالية أو صحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قالت هيئة السلوك المالي في بريطانيا، الخميس، إن أكثر من 40 في المئة من البريطانيين يعانون من «صعوبات مالية أو من اعتلال صحتهم»، بما يمثل زيادة كبيرة عن العام الماضي بفعل جائحة «كوفيد-19».

وقالت الهيئة في تقريرها عن مسح دوري، إن 27.7 مليون من البالغين حالياً يعانون إما من انخفاض القدرة المالية أو الضعف الصحي، أو أي ظروف سلبية أخرى، ارتفاعاً من 24 مليوناً في فبراير/شباط 2020، وذلك قبل شهر من بدء العزل العام الأول الذي فرضته الحكومة لمكافحة الجائحة.

وأضافت أنها تواصلت في المسح مع 16 ألف شخص في الفترة من أغسطس/آب 2019 إلى فبراير/شباط 2020، وأجرت مسحاً آخر شمل 22 ألفاً في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وتابعت أن من المتوقع أن يعاني أكثر من 13 مليوناً لتلبية احتياجاتهم، وأن كثيرين يقولون إنهم يتوقعون زيادة ديونهم وتقليص إنفاقهم على الضروريات، أو قد يلجؤون للاستعانة ببنوك الطعام.

وفي إطار مساعي تخفيف المصاعب المالية التي رافقت «كوفيد-19» وتسببت بأسوأ ركود اقتصادي خلال 300 عام، طلبت الحكومة من البنوك إتاحة تيسيرات في السداد لأشهر عديدة في القروض العقارية وبطاقات الائتمان، وغيرها من أشكال الائتمان.