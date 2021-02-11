شكرا لقرائتكم خبر عن «كراش بانديكووت» تحتفل بـ 25 عاماً على إصدارها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفل لعبة «كراش بانديكووت» يوم 12 مارس/آذار بمرور 25 عاماً على إصدارها، مع الجزء التكميلي الجديد لثلاثيتها الكلاسيكية، وأول إصدار أصلي في سلسلة «كراش» منذ أكثر من 10 سنوات. وبهذه المناسبة.

وبذلت شركة «Developer Toys for Bob» قصارى جهدها لإطلاق لعبة «Crash Bandicoot 4: It’s About Time» عبر أجهزة جديدة. ويتمكن عشاق اللعبة عبر أجهزة «PlayStation 5»، و«Xbox Series X|S»، من الاستمتاع بتجربة بصرية بدقة 4K، وسرعة 60 إطاراً في الثانية. إضافةً إلى ذلك، يستمتع اللاعبون عبر مختلف الأجهزة الجديدة بأوقات تحميل أسرع للغوص في عالم الأكشن والصوت ثلاثي الأبعاد الذي سيغمرهم بتجربةٍ جديدة كلياً.