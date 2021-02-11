شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة المخدرات» يناقش نتائج مؤشرات عام 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلع مجلس مكافحة المخدرات في الدولة، على إحصاءات الضبطيات الجمركية لقضايا المخدرات لسنة 2020، التي أعدتها الهيئة الاتحادية للجمارك، وناقش نتائج مبادرة الإطار المشترك 2020، وتشترك فيها وزارة الداخلية، والجمارك الاتحادية، وجهاز حماية المنشآت الحيوية، وحرس الحدود والسواحل. فيما استعرض نتائج مستهدفات إدارات مكافحة المخدرات لعام 2020، وتحديد مستهدفات سنة 2021، والإجراءات الجمركية الخاصة بمنع التهريب عبر البريد والشحن السريع.

كما اطلع على آلية التطبيق الذكي الخاص بوزارة الصحة، فيما يتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وبرنامج «احتواء» للوقاية من المخدرات، وناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المجلس عن بُعد، صباح الخنيس، برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس المجلس، بحضور العميد السويدي، المدير العام لمكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس المجلس، ورؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين وكبار الضباط ومديري مكافحة المخدرات بالدولة.

كما حضر جانباً من الاجتماع، طارش المنصوري، المدير العام لمحاكم دبي، وعائشة ميران، مساعدة الأمين العام لقطاع الادارة الاستراتيجية والحوكمة بالمجلس التنفيذي لحكومة دبي.

وأكد رئيس المجلس، تثمينه لدور السلطة القضائية في الدولة، بمواجهة تجار ومروجي المخدرات، والأخذ بيد المتعاطي الذي يرغب في تلقي العلاج من الإدمان. (وام)