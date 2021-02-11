المصرية للاتصالات تعلن عن وظائف جديدة بجميع المحافظات (تعرف على الشروط ورابط التسجيل)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات we، عن حاجتها لفنيين إزالة أعطال وتركيبات، بجميع محافظات الجمهورية.

وكشفت الشركة عن الشروط، عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك، وجاءت كالتالي:

- حاصل على شهادة تعليم متوسط او فوق المتوسط ( ثانوي – دبلوم – معهد سنتين).

- يفضل الالمام بمبادى الشبكات السلكية و اللاسلكية.

- يفضل اجادة التعامل مع الاجهزة اللوحية و الهواتف الذكية .

- الموقف من التجنيد (اعفاء - مؤجل – ادى الخدمة – لم يصبه الدور).

- السن من 18 سنة حتى 30 سنة.

- ذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

رابط تسجيل البيانات: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdydYj01DNX7Oq3hWdnM9GfXLXmbAI3FREVkB4rC8rovKY-0A/viewform