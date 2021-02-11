شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتخلى عن ذروة 13 شهرا بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للتراجع خلال التعاملات المتقدمة من السوق الأوروبية يوم الخميس بعد ارتفاعها فى وقت سابق من السوق الأسيوية ، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 13 شهرا ، لكن تظل التراجعات محدودة حتى الآن ، بعد الانخفاض الكبير فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.4% إلى مستوي 58.14$ ، من مستوى الافتتاح عند 58.35$، وسجل أعلى مستوي عند 58.45$ ،وانخفض خام برنت بأكثر من 0.4% إلى مستوي 60.84$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 61.10$ ، وسجل أعلى مستوي عند 61.66$.

عند تسوية الأربعاء ، فقد الخام الأمريكي أقل من 0.1% ، فى أول خسارة يومية فى غضون الثمانية أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 58.88$ للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.1% ، فى أول خسارة يومية منذ 29 كانون الثاني/يناير الماضي ، بعدما سجلت مستوي 61.68$ للبرميل الأعلى منذ كانون الثاني / يناير 2020.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 6.6 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 5 شباط/فبراير ، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ، لتتجاوز توقعات السوق انخفاض بحوالي 0.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 469 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 27 آذار/مارس 2020 ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع السابق بحوالي 100 ألف برميل ، ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 11.0 مليون برميل يوميا ،والولايات المتحدة حاليا هي أكبر منتج للنفط فى العالم.