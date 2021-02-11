الاقتصاد

الدولار يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي قليلا بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين ، على وشك تحقيق أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، مع تجدد نسبي لعمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

 

ارتفع مؤشر الدولار بأقل من 0.1 % إلى مستوى 90.47 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.41 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.32 نقطة. 

 

فقد مؤشر الدولار بالأمس نسبة 0.1% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 90.25 نقطة ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة ، وتباطؤ طلب الدولار كملاذ آمن.

 

تجددت عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل يوم الخميس ، فى ظل تنامي المخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري ، خاصة بعدما خفضت المفوضية الأوروبية توقعات النمو فى منطقة اليورو إلى معدل 3.8% فى 2021 من معدل 4.2% فى التوقعات السابقة.

 

وأعاذت المفوضية الأوروبية هذا الخفض إلى المتغيرات الجديدة الخاصة بفيروس ، وكفاح الحكومات الكبرى للتعامل مع تلك المستجدات ،والتي تعكس قدرة الفيروس على الانتشار أسرع من ذي قبل ، وهو ما يحتاج إلى تمديد القيود الاجتماعية وعمليات الإغلاق .

 

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، والتي توضح مدي تحسن سوق العمل الأمريكي ، بعد توسيع عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا فى معظم أنحاء البلاد. 

 

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.755 مليون فى الأسبوع المنتهي 6 شباط/فبراير من 0.779 مليون الأسبوع الأسبق .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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