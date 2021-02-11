شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للمرة الأولى فى 3 جلسات بفضل مكاسب قطاع التكنولوجيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفضل مكاسب قوية لقطاع التكنولوجيا ، وتظل الارتفاعات محدودة حتى اللحظة ، فى ظل توقف موجة الصعود القياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.25% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 412.3 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التكنولوجيا ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع يقترب من 1.5% ،بفضل تحقيق الشركات أرباح بأفضل من التقديرات خلال الربع الرابع من العام الماضي.

تحولت المفوضية الأوروبية يوم الخميس إلى المزيد من السلبية فيما يتعلق بآفاق التوقعات الاقتصادية فى منطقة اليورو ، بسبب كفاح الحكومات الأوروبية للتعامل مع المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا.

تتوقع المؤسسة التي تتخذ من بروكسيل مقرا لها أن تنمو المنطقة المكونة من 19 دولة بمعدل 3.8% هذا العام ، بعدما توقعت فى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي نمو بمعدل 4.2% ، وبالنسبة لعام 2022 تتوقع المفوضية نمو بمعدل 3.8% بالمقارنة بالتوقعات السابقة نمو بمعدل 3.0%.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بأقل من 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات مستوي قياسي جديد عند 3,931.50 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،فى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.2% ،وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.