شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع بفعل توقف هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، لتتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني أرباح ، بالتزامن مع توقف هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,834.17$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,843.08$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,845.90$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,855.38$ للأونصة ، بفضل تراجع الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.1% ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 90.25 نقطة ، عاكسا توقف هبوط العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تجددت عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تنامي المخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري ، خاصة بعدما خفضت المفوضية الأوروبية توقعات النمو فى منطقة اليورو إلى معدل 3.8% فى 2021 من معدل 4.2% فى التوقعات السابقة.

وأعاذت المفوضية الأوروبية هذا الخفض إلى المتغيرات الجديدة الخاصة بفيروس كورونا ، وكفاح الحكومات الكبرى للتعامل مع تلك المستجدات ،والتي تعكس قدرة الفيروس على الانتشار أسرع من ذي قبل ، وهو ما يحتاج إلى تمديد القيود الاجتماعية وعمليات الإغلاق .

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 1.74 طن متري ، فى رابع انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,146.60 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 12 حزيران/يونيو 2020.