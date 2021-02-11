الاقتصاد

بسبب متغيرات فيروس كورونا الاتحاد الأوروبي يخفض توقعات النمو فى 2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت المفوضية الأوروبية يوم الخميس إلى المزيد من السلبية فيما يتعلق بآفاق التوقعات الاقتصادية فى منطقة اليورو ، بسبب كفاح الحكومات الأوروبية للتعامل مع المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا.

 

تتوقع المؤسسة التي تتخذ من بروكسيل مقرا لها أن تنمو المنطقة المكونة من 19 دولة بمعدل 3.8% هذا العام ، بعدما توقعت فى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي نمو بمعدل 4.2% ، وبالنسبة لعام 2022 تتوقع المفوضية نمو بمعدل 3.8% بالمقارنة بالتوقعات السابقة نمو بمعدل 3.0%.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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