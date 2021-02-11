ارتفاع جماعى بمؤشرات البورصة المصرية فى ختام التعاملات

القاهرة - سامية سيد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الأستثمار المحلية، فيما مالت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع .

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.5 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 707.8 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 5ر5 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين وصفقات نقل ملكية.



وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية/إيجي اكس 30/ بنسبة 0.01 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 32ر11546 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس70/ بنسبة 0.73 في المئة ليبلغ مستوى 77ر2452 نقطة، كما سجل مؤشر/إيجي اكس100/ الأوسع نطاقا ارتفاعا بنحو 56ر0 في المئة ليبلغ مستوى 3488.18 نقطة.



وفي ختام التعاملات سجلت أسعار أسهم 104 شركات ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار أسهم 70 شركة، وحافظت 15 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.