شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح طرح السندات الدولية يقود الجنيه المصري لمواصلة الارتفاع أمام الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الجنيه المصري ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي وغالبية العملات الدولية خلال تعاملات اليوم الخميس بدعم من نجاح مصر في طرح سندات دولية بقيمة 3.7 مليار دولار والتي تمت تغطيتها بأكثر من 5 مرات، ما يعزز ثقة المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية في الاقتصاد والعملة المصرية.

وارتفع الجنيه المصري في ثمانية بنوك خلال تعاملات اليوم، ليسجل الدولار الأمريكي أقل سعر عند مستوى 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع، فيما بلغ أعلى سعر للعملة الأمريكية 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي – مصر إلى 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع، فيما جرى تداوله في بنوك كريدي أجريكول والمصرف المتحد والاهلي الكويتي ومصر ايران عند مستوى 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

وفي بنكي الأهلي ومصر، سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، فيما تداول في بنوك الاسكندرية والشركة المصرفية العربية عند مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، وسجل أعلى سعر في البنك العربي الافريقي عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وعلى صعيد باقي العملات، فقد سجل متوسط سعر العملة الاوروبية الموحدة – اليورو 18.91 جنيه للشراء و19.05 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني 21.57 جنيه للشراء و21.77 جنيه للبيع والريال السعودي 4.09 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 48.85 جنيه للشراء و51.95 جنيه للبيع.

ونجحت مصر ممثلة في وزارة المالية مطلع الأسبوع، في تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار، على 3 شرائح (5، 10، 40 سنة)، وبقيم مصدرة تبلغ 750 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.5 مليار دولار على التوالي، وبلغت قيمة الطلبات على تلك السندات أكثر من 15 مليار دولار.