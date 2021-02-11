شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الخميس 11-2-2021، أمام الجنيه المصري، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره في بنك مصر بمقدار "قرش" ليسجل 4.21 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

واستقر الجنيه الإسترليني تقريبا عند 1.3825 دولار، دون أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 1.3865 دولار الذي بلغه أمس الأربعاء.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.21 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.22 جنيه.

4.26 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.27 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى4.19 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.20 جنيه.

4.26 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.27 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة4.22 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه.

4.26 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.