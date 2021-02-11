شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 11-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 11 -2 -2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.85 جنيه للشراء، 51.95 جنيه للبيع، مقابل 48.81 جنيه للشراء، 51.95 جنيه للبيع.

وتراجع الدولار خلال جلسة آسيوية هادئة اليوم الخميس، بعد بيانات أضعف من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة ليناير وتكرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لموقفه الذي يميل إلى التيسير النقدي، لكن العملة الأمريكية عوضت بعض خسائرها مع فتح الأسواق الأوروبية. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.56 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى48.85 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.81 جنيه.

51.95 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 51.95 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.50 جنيه للشراء.

51.86 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر48.76 جنيه للشراء.

51.86 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib48.57 جنيه للشراء.

51.86 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.75 جنيه للشراء.

51.83 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.39 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.